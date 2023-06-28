Топильская (Шварц) Надежда Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТопильская (Шварц) Надежда Иосифовна

Топильская (Шварц) Надежда Иосифовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1890

Отец: Шварц Иосиф Давидович

Мать: Шварц Софья Борисовна

Крещение
15.08.1896 ст.
Залари, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Крестилась в один день с сестрами Метрические книги Заларинской Николаевской церкви Балаганского уезда (1896-1899 гг.) 1 января 1896 — 31 декабря 1899 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №609, стр. ... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1915 ст.

Сын: Топильский Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Топильский Николай Иванович (Иосифович)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Метрические книги Михайло-Архангельской церкви. г.Иркутск (1914 г.) 1 января 1914 — 1 января 1914 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №12, дело №2, стр. 159 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консистория ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топильский Николай Иванович (Иосифович)

Смерть
Неизвестно