Топильская (Шварц) Надежда Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1890
Отец: Шварц Иосиф Давидович
Мать: Шварц Софья Борисовна
Крещение
15.08.1896 ст.
Залари, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Крестилась в один день с сестрами Метрические книги Заларинской Николаевской церкви Балаганского уезда (1896-1899 гг.) 1 января 1896 — 31 декабря 1899 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1, дело №609, стр. ... Показать все
Рождение ребёнка
14.04.1915 ст.
Сын: Топильский Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Топильский Николай Иванович (Иосифович)
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Метрические книги Михайло-Архангельской церкви. г.Иркутск (1914 г.) 1 января 1914 — 1 января 1914 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №12, дело №2, стр. 159 Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консистория ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно