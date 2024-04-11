Видякина (Чернядьева) Федосия Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видякина (Чернядьева) Федосия Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1907

Муж: Видякин Николай Федотович(Фёдорович)

Рождение ребёнка
20.12.1908

Сын: Видякин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Видякин Николай Федотович(Фёдорович)

Рождение ребёнка
29.04.1913

Дочь: Видякина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Видякин Николай Федотович(Фёдорович)

Рождение ребёнка
19.02.1916

Сын: Видякин Яков Николаевич

Отец ребёнка: Видякин Николай Федотович(Фёдорович)

Смерть
Неизвестно

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