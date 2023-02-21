Распопова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1920
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.1941
Сын: Романов Виктор Филиппович
Отец ребёнка: Романов Филипп Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно