Распопова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопова Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1920

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.08.1941

Сын: Романов Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Романов Филипп Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Филипп Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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