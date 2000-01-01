Казак Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1980
Отец: Казак Петр Степанович
Мать: Казак Людмила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казак Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казак Дарья Александровна
Мать ребёнка: Казак Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казак Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Казак Наталья Михайловна