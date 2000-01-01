Казак Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казак Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1980

Отец: Казак Петр Степанович

Мать: Казак Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казак Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казак Дарья Александровна

Мать ребёнка: Казак Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казак Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Казак Наталья Михайловна

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