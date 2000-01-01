Смирнов Дмитрий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1984
Отец: Смирнов Евгений Валентинович
Мать: Смирнова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Смирнова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Марина