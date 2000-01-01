Смирнов Дмитрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Дмитрий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1984

Отец: Смирнов Евгений Валентинович

Мать: Смирнова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Смирнова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Полина Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Марина

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