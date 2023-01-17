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Куренков Василий Федорович

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Место рождения

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1931

Жена: Куренкова Мария Петровна

Даратники, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.08.1932

Сын: Куренков Борис Васильевич

Мать ребёнка: Куренкова Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Кокина Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Куренкова Мария Петровна

Талдом, Талдомский, Московская область
Смерть
1942
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