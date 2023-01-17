Куренков Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1931
Жена: Куренкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
14.08.1932
Сын: Куренков Борис Васильевич
Мать ребёнка: Куренкова Мария Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Кокина Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Куренкова Мария Петровна
Талдом, Талдомский, Московская область
Смерть
1942