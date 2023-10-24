Кленин (Мухин) Денис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.08
Дочь: Кленина Софья Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
27.03.1986
Бракосочетание
05.07.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.06.2014
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.2020
Дочь: Кленина Стефания Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности