Кленин (Мухин) Денис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кленин (Мухин) Денис Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.08

Дочь: Кленина Софья Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
27.03.1986

Отец: Мухин Геннадий Анатольевич

Мать: Кленина Елена Алексеевна

Бракосочетание
05.07.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.06.2014

Сын: Кленин Елисей Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.2020

Дочь: Кленина Стефания Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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