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(Яшная) Длина Герасимовна
(Яшная) Длина Герасимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1801
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Яшной Герасим Максимович
1787 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
С
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец:
Яшной Герасим Максимович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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