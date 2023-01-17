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Трантин Ефим Тимофеевич

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Место рождения

Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

04.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Трантин Тимофей

Мать: не указана

Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
Между 1914 и 1918
67-й пехотный Тарутинский полк
Призыв на военную службу
1914
Рождение ребёнка
1925

Сын: Трантин Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Трантина Екатерина Фёдоровна

Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Призыв на военную службу
19.03.1942
Военная служба
С 19.03.1942 по 04.09.1942
59 сп 85 сд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трантина Екатерина Фёдоровна

Смерть
04.09.1942
Ленинградская обл., г. Колпино, в районе
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