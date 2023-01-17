Трантин Ефим Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти04.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Трантин Тимофей
Мать: не указана
Военная служба
Между 1914 и 1918
67-й пехотный Тарутинский полк
Призыв на военную службу
1914
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Трантина Екатерина Фёдоровна
Призыв на военную службу
19.03.1942
Военная служба
С 19.03.1942 по 04.09.1942
59 сп 85 сд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1942
Ленинградская обл., г. Колпино, в районе