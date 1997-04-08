Солёнова (Барашкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солёнова (Барашкова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1903

Дата смерти

07.05.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солёнов Илья Николаевич

Рождение ребёнка
21.12.1936

Сын: Солёнов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Солёнов Илья Николаевич

Рождение ребёнка
20.06.1941

Сын: Солёнов Юрий Ильич

Отец ребёнка: Солёнов Илья Николаевич

Смерть
07.05.1981
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