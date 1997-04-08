Солёнова (Барашкова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1903
Дата смерти07.05.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солёнов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
21.12.1936
Отец ребёнка: Солёнов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
20.06.1941
Сын: Солёнов Юрий Ильич
Отец ребёнка: Солёнов Илья Николаевич
Смерть
07.05.1981