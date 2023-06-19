Набатникова (Шуст) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набатникова (Шуст) Юлия Николаевна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

11.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1974

Отец: Шуст Николай Николаевич

Мать: Шуст Любовь Георгиевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.02.1995

Сын: Набатников Егор Олегович

Отец ребёнка: Набатников Олег Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.05.1996

Дочь: Набатникова Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: Набатников Олег Александрович

Армянск, Армянск, Республика Крым