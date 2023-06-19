Набатникова (Шуст) Юлия Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.06.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1974
Отец: Шуст Николай Николаевич
Мать: Шуст Любовь Георгиевна
Рождение ребёнка
13.02.1995
Отец ребёнка: Набатников Олег Александрович
Рождение ребёнка
18.05.1996
Дочь: Набатникова Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Набатников Олег Александрович
Армянск, Армянск, Республика Крым