- Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения24.04.1899 ст.
Дата смерти17.04.1901 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.04.1899 ст.
Отец: - Никифор Никитич
Мать: - Александра Михеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.164-165 ( Рождение №-29м )
Крещение
26.04.1899 ст.
Крёстный отец: Илья Юльевич - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Александра Никифоровна - крестьянская девица из д.Безсоново (сестра)
Смерть
17.04.1901 ст.
Ребёнок в 2 года (от простуды)
Похороны
19.04.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.84-85 (Умершие №-16м)