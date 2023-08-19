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- Василий Никифорович

Место рождения

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

24.04.1899 ст.

Дата смерти

17.04.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1899 ст.

Отец: - Никифор Никитич

Мать: - Александра Михеевна

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.164-165 ( Рождение №-29м )
Крещение
26.04.1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Илья Юльевич - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Александра Никифоровна - крестьянская девица из д.Безсоново (сестра)
Смерть
17.04.1901 ст.
Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Ребёнок в 2 года (от простуды)
Похороны
19.04.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.84-85 (Умершие №-16м)
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