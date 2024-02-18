Оботуров Яков Исидорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно