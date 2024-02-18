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Оботуров Яков Исидорович

Место рождения

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

1838 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Оботуров Исидор (Сидор) Степанович

Мать: Оботурова (Черноброва) Мария Евдокимовна

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.06.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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