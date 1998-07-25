Городянкин Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1939
Дата смерти25.07.1998
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1939
Рождение ребёнка
30.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.07.1998