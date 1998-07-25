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Городянкин Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1939

Дата смерти

25.07.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1939

Отец: Городянкин Семен Дмитриевич

Мать: Городянкина Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
30.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.07.1998