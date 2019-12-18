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Шманов Григорий Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.2019

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2019

Отец: Шманов Станислав Юрьевич

Мать: Шманова Анастасия