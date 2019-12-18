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Шманов Григорий Станиславович
Шманов Григорий Станиславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.2019
Пол
Мужской
Отец
Шманов Станислав Юрьевич
1978 г.р.
Мать
Шманова Анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2019
Отец:
Шманов Станислав Юрьевич
Мать:
Шманова Анастасия
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