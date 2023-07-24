Ёлкин Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1920
Дата смерти12.09.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1959
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татаринова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.09.1985