Ёлкин Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ёлкин Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1920

Дата смерти

12.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Ёлкин Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёлкин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татаринова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.09.1985
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