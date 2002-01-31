Беляева Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Николаевна

Отец ребёнка: Беляев Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Николай Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Работаола в банке
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