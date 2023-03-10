Таисия (Тайка Власова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисия (Тайка Власова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Анастасия (Нянька Васянина)

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: (малинников?) Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Александр Борисович

Отец ребёнка: (малинников?) Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: (малинников?) Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: (малинников?) Борис Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: (малинников?) Борис Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (малинников?) Борис Николаевич

Смерть
Неизвестно
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