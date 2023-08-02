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Шишман Илья Афанасьевич

Место рождения

Османская империя,Крымское ханство

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Шишман Афанасий

Мать: Шишман Елена Левтеровна

Османская империя,Крымское ханство
Рождение ребёнка
1779

Сын: Шишман Трандафил / Трофим / Ильич

Мать ребёнка: ?

Османская империя,Крымское ханство
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шишман Афанасий Ильич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Кираса Ильинична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1794

Сын: Шишман Андрей Ильич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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