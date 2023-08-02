Шишман Илья Афанасьевич
Место рожденияОсманская империя,Крымское ханство
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Шишман Афанасий
Мать: Шишман Елена Левтеровна
Османская империя,Крымское ханство
Рождение ребёнка
1779
Сын: Шишман Трандафил / Трофим / Ильич
Мать ребёнка: ?
Османская империя,Крымское ханство
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Кираса Ильинична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шишман Андрей Ильич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно