Сторожева Вероника Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.2016
Дочь: Сторожева Виктория Максимовна
Отец ребёнка: Сторожев Максим Константинович
Рождение ребёнка
02.02.2023
Дочь: Сторожева Надежда Максимовна
Отец ребёнка: Сторожев Максим Константинович