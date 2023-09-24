Сторожева Вероника Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сторожева Вероника Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сторожев Максим Константинович

Рождение ребёнка
23.09.2016

Дочь: Сторожева Виктория Максимовна

Отец ребёнка: Сторожев Максим Константинович

Рождение ребёнка
02.02.2023

Дочь: Сторожева Надежда Максимовна

Отец ребёнка: Сторожев Максим Константинович

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