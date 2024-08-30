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Ступин Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Ступин Федор Петрович

Мать: Ступина Ефросия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступина ...Сия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступина Праскева Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Ступина Праскева Ивановна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Ступин Иван Иванович

Мать ребёнка: Ступина Праскева Ивановна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Ступина) Праскева Ивановна

Мать ребёнка: Ступина Праскева Ивановна

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