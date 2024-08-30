Ступин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Ступин Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ступина ...Сия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Сын: Ступин Иван Иванович
Мать ребёнка: Ступина Праскева Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Ступина) Праскева Ивановна
Мать ребёнка: Ступина Праскева Ивановна