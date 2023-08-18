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Булатов Василий Сергеев

Место рождения

поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1673 г.р.

Мать

Около 1681 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Булатов Сергей (Сергушка) Матвеев

Мать: Булатова Дарья Трофимова

поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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