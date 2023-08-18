Булатов Василий Сергеев
Место рожденияпоч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Богдашка Балезина, погост Бахтинской на Чахловице, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721