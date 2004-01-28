Старикова (Пелынских) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1939
Дата смерти28.01.2004
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1939
Отец: Стафеев Александр
Рождение ребёнка
18.01.1959
Рождение ребёнка
27.05.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
28.01.2004