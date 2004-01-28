Старикова (Пелынских) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова (Пелынских) Тамара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1939

Дата смерти

28.01.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1939

Отец: Стафеев Александр

Мать: Стафеева Евгения Федоровна

Рождение ребёнка
18.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стариков Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
27.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стариков Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стариков Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стариков Юрий Михайлович

Смерть
28.01.2004
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