Бубен Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубен Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бубен Федор Владимирович

Мать: Бубен Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубен Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Бубен Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубен Федор Владимирович

Мать ребёнка: Бубен Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубен Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Бубен Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубен Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубен Анжелика Владимировна

Мать ребёнка: Бубен Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубен Тамара

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