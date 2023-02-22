Бубен Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бубен Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Бубен Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бубен Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубен Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Бубен Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бубен Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубен Анжелика Владимировна
Мать ребёнка: Бубен Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бубен Тамара