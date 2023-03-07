Наймушина Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаймушина Васса

Наймушина Васса

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Миней Сильверстов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1821
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close