Горохова (Зырина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Зырина) Мария Андреевна

Место рождения

г. Ветлуга, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

15.04.1904

Дата смерти

06.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Петр Артемьевич

Рождение ребёнка
25.01.1935

Дочь: Майорова (Горохов) Надежда Петрова

Отец ребёнка: Горохов Петр Артемьевич

Рождение ребёнка
29.05.1937

Дочь: Гусева (Горохов) Евгения Петровна

Отец ребёнка: Горохов Петр Артемьевич

Смерть
06.04.1956

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