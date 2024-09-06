Горохова (Зырина) Мария Андреевна
Место рожденияг. Ветлуга, Нижегородская область, Россия
Дата рождения15.04.1904
Дата смерти06.04.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1935
Дочь: Майорова (Горохов) Надежда Петрова
Отец ребёнка: Горохов Петр Артемьевич
Рождение ребёнка
29.05.1937
Дочь: Гусева (Горохов) Евгения Петровна
Отец ребёнка: Горохов Петр Артемьевич
Смерть
06.04.1956