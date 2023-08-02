Гайтов Дота Темуркоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайтов Дота Темуркоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Гайтов Агубекир

Мать ребёнка: Гайтова Госамайхо

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гайтов Хаджи-Бекир

Мать ребёнка: Гайтова Госамайхо

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайтова Госамайхо

Смерть
Неизвестно
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