Гайтов Дота Темуркоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гайтов Агубекир
Мать ребёнка: Гайтова Госамайхо
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гайтов Хаджи-Бекир
Мать ребёнка: Гайтова Госамайхо
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайтова Госамайхо
Смерть
Неизвестно