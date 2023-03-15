Крыжановский Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти2005
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Крыжановский Тимофей
Мать: Крыжановская Феодосия
Рождение ребёнка
1937
Сын: Крыжановский Валерий
Мать ребёнка: Крыжановская Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крыжановская Евгения
Смерть
2005