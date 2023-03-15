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Крыжановский Игнат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Крыжановский Тимофей

Мать: Крыжановская Феодосия

Рождение ребёнка
1937

Сын: Крыжановский Валерий

Мать ребёнка: Крыжановская Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крыжановская Евгения

Смерть
2005
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