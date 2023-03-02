Мичурина (Мичурина) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичурина (Мичурина) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Мичурин Николай

Мать: Мичурина Мария

Смерть
Неизвестно
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