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Мичурина (Мичурина) Елизавета
Мичурина (Мичурина) Елизавета
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мичурин Николай
Мать
Мичурина (Александрийская Alexandriiskaya) Мария
Около 1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БИ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Мичурин Николай
Мать:
Мичурина Мария
Смерть
Неизвестно
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