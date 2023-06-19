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Мягков Василий Иванович

Место рождения

Ситницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.05.1907

Дата смерти

17.06.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1937 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1907

Отец: Мягков Иван Яковлевич

Мать: Мягкова Мария Никитична

Ситницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.05.1937

Дочь: Еремеева Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Мягкова Анна Павловна

Ситницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мягкова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мягкова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мягкова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мягкова Анна Павловна

Смерть
17.06.1972