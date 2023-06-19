Мягков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения09.05.1907
Дата смерти17.06.1972
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1907
Отец: Мягков Иван Яковлевич
Мать: Мягкова Мария Никитична
Рождение ребёнка
27.05.1937
Дочь: Еремеева Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Мягкова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
17.06.1972