Шехирева Екатерина Ильинична 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1859

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Абрам Михайлович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Шехирева) Парасковья Абрамовна

Отец ребёнка: Шехирев Абрам Михайлович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Шехирева) Любава Абрамовна

Отец ребёнка: Шехирев Абрам Михайлович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Шехирева) Александра Абрамовна

Отец ребёнка: Шехирев Абрам Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Шехирев Федор Авраамович

Отец ребёнка: Шехирев Абрам Михайлович

Смерть
После 1859

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