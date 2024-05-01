Шехирева Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Шехирева) Парасковья Абрамовна
Отец ребёнка: Шехирев Абрам Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Шехирева) Любава Абрамовна
Отец ребёнка: Шехирев Абрам Михайлович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Шехирева) Александра Абрамовна
Отец ребёнка: Шехирев Абрам Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Шехирев Абрам Михайлович
Смерть
После 1859