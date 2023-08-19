Кулачковская (Прудникова) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910
Рождение ребёнка
27.04.1930
Дочь: Лискина Инна Николаевна
Отец ребёнка: Кулачковский Николай Сергеевич
Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулачковский Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Кулачковский Николай Сергеевич
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область