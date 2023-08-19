Кулачковская (Прудникова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулачковская (Прудникова) Валентина Николаевна

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

23.02.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910

Отец: Прудников Николай Федорович

Мать: Прудникова Варвара Николаевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1930

Дочь: Лискина Инна Николаевна

Отец ребёнка: Кулачковский Николай Сергеевич

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулачковский Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Кулачковский Николай Сергеевич

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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