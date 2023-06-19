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Марков Василий Федорович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Марков Федор Тихонович

Мать: Маркова Степанида Васильевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
05.02.1832

Жена: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Даниил Микульшин, Однодворец 1790-1842 , Яков Марков, Однодворец 1796- , Савостьян Марков, Однодворец 1796- , Кузьма Скуратов, Однодворец 1794- Брак: запись о браке №6, метрическая книга ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно