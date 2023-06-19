Марков Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
05.02.1832
Жена: не указана
свидетели : Даниил Микульшин, Однодворец 1790-1842 , Яков Марков, Однодворец 1796- , Савостьян Марков, Однодворец 1796- , Кузьма Скуратов, Однодворец 1794- Брак: запись о браке №6, метрическая книга ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно