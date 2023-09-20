Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Войтюк Кузьма
Род. в 1887 в д. Глезно Бердичевской вол. Новоградволынского уезда Волынской губ. Проживал в с. с. Волынка Волынского с/с Боготольского р-на Ачинского округа. Образование сельская школа. Занимался сел... Показать все
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1915
Сын: Войтюк Леонид
Отец ребёнка: Войтюк Кузьма
Рождение ребёнка
1917
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
05.02.1924
Смерть
Неизвестно