Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья

Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтюк Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтюк Кузьма

Род. в 1887 в д. Глезно Бердичевской вол. Новоградволынского уезда Волынской губ. Проживал в с. с. Волынка Волынского с/с Боготольского р-на Ачинского округа. Образование сельская школа. Занимался сел... Показать все
Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтюк Кузьма

Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Войтюк Леонид

Отец ребёнка: Войтюк Кузьма

Рождение ребёнка
1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтюк Кузьма

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтюк Кузьма

Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтюк Кузьма

Волынка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.