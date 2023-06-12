Фарида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фарида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жигалова Наталия

Отец ребёнка: не указан