Непеина Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непеина Татьяна Васильевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Непеин Павел Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1867 ст.

Сын: Непеин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Непеин Павел Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Ильинская градская церковь. Восприемник: старший бухгалтер Вологодской Контрольной палаты Титулярный Советник Владимир Павлов Смирнов.
Смерть
Неизвестно

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