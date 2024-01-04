Непеина Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
10.01.1867 ст.
Отец ребёнка: Непеин Павел Николаевич
Ильинская градская церковь. Восприемник: старший бухгалтер Вологодской Контрольной палаты Титулярный Советник Владимир Павлов Смирнов.
Смерть
Неизвестно