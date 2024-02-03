Попова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корусевич Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Николай Николаевич

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