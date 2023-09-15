Южаков Гришко Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1676
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Южаков Игнашка Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Южаков Михайло Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Южаков Еремей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно