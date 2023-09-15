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Южаков Гришко Игнатьевич

Место рождения

Муравьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Южаков Игнашка Фёдорович

Мать: не указана

Муравьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Южаков Михайло Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Муравьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Южаков Осип Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Муравьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Южаков Еремей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Муравьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Южаков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Муравьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Южаков Марко Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Муравьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Южаков Филип Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Муравьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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