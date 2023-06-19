Давыдова (Первакова) Ксения Сидорова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Место жительства
1834
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Рождение ребёнка
22.12.1857
Дочь: Евгения Липатова
Отец ребёнка: Давыдов Липат Иванов
Место жительства
12.03.1858
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыдов Липат Иванов
Смерть
Неизвестно