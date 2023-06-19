Давыдова (Первакова) Ксения Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Первакова) Ксения Сидорова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)

Мать: Первакова Прасковья Иосифова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1834
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Рождение ребёнка
22.12.1857

Дочь: Евгения Липатова

Отец ребёнка: Давыдов Липат Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
12.03.1858
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Липат Иванов

Смерть
Неизвестно