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(Leomar) Anno

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1750

Дата смерти

15.03.1752

Пол

Женский

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
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Место
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Рождение
17.10.1750

Отец: Leomar Mart

Мать: Marri

Смерть
15.03.1752