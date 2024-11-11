Красовская (Миллер Или Малер) Анна (Ангела или Анеля) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовская (Миллер Или Малер) Анна (Ангела или Анеля)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красовский Иосиф (Иозеф) Томашевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красовская Станислава Иосифовна

Отец ребёнка: Красовский Иосиф (Иозеф) Томашевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красовский Доменик Иосифович

Отец ребёнка: Красовский Иосиф (Иозеф) Томашевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красовский Иоанн Иосифович

Отец ребёнка: Красовский Иосиф (Иозеф) Томашевич

Рождение ребёнка
06.04.1902

Дочь: Красовская Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Красовский Иосиф (Иозеф) Томашевич

Маргава, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Красовский Иосиф Иосифович

Отец ребёнка: Красовский Иосиф (Иозеф) Томашевич

Рождение ребёнка
18.08.1907

Дочь: Красовская Антонина Иосифовна

Отец ребёнка: Красовский Иосиф (Иозеф) Томашевич

Пяляняй, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Смерть
Неизвестно

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