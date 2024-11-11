Красовская (Миллер Или Малер) Анна (Ангела или Анеля)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красовская Станислава Иосифовна
Отец ребёнка: Красовский Иосиф (Иозеф) Томашевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красовский Доменик Иосифович
Отец ребёнка: Красовский Иосиф (Иозеф) Томашевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красовский Иоанн Иосифович
Отец ребёнка: Красовский Иосиф (Иозеф) Томашевич
Рождение ребёнка
06.04.1902
Дочь: Красовская Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Красовский Иосиф (Иозеф) Томашевич
Маргава, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Красовский Иосиф Иосифович
Отец ребёнка: Красовский Иосиф (Иозеф) Томашевич
Рождение ребёнка
18.08.1907
Дочь: Красовская Антонина Иосифовна
Отец ребёнка: Красовский Иосиф (Иозеф) Томашевич
Пяляняй, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Смерть
Неизвестно