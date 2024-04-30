Караушева (Бабушкина) Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1900 ст.
Дочь: (Караушева) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Караушев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.
Сын: Караушев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Караушев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
01.03.1903 ст.
Сын: Караушев Федор Васильевич
Отец ребёнка: Караушев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
20.04.1906 ст.
Сын: Караушев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Караушев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.
Дочь: (Караушева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Караушев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
20.06.1914 ст.
Сын: Караушев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Караушев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
11.04.1916 ст.
Дочь: (Караушева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Караушев Василий Гаврилович
Смерть
Неизвестно