Караушева (Бабушкина) Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караушева (Бабушкина) Марфа Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караушев Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
12.05.1900 ст.

Дочь: (Караушева) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Караушев Василий Гаврилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.

Сын: Караушев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Караушев Василий Гаврилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1903 ст.

Сын: Караушев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Караушев Василий Гаврилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1906 ст.

Сын: Караушев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Караушев Василий Гаврилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.

Дочь: (Караушева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Караушев Василий Гаврилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.06.1914 ст.

Сын: Караушев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Караушев Василий Гаврилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1916 ст.

Дочь: (Караушева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Караушев Василий Гаврилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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