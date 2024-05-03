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Астафьев Павел Ульянович

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Место рождения

Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Около 04.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Астафьев Ульян Иванович

Мать: Астафьева (Ерохина) Анастасия Савельевна

Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Валентин Павлович

Мать ребёнка: Астафьева Ульяна Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Ульяна Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Военная служба
С 18.06.1941 по 04.04.1944
Род войск: командир огневого взвода артиллерия | Воинское звание: мл. лейтенант
Военная служба
С 22.06.1941 по ?.09.1945
Великая Отечественная Война. Вторая Мировая война
Смерть
Около 04.04.1944
Причина смерти: тяжелое ранение

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