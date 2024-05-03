Астафьев Павел Ульянович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиОколо 04.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астафьев Валентин Павлович
Мать ребёнка: Астафьева Ульяна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 18.06.1941 по 04.04.1944
Род войск: командир огневого взвода артиллерия | Воинское звание: мл. лейтенант
Военная служба
С 22.06.1941 по ?.09.1945
Великая Отечественная Война. Вторая Мировая война
Смерть
Около 04.04.1944
Причина смерти: тяжелое ранение