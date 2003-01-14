Загиев Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1946
Отец: Загиев Владимир Андреевич
Мать: Загиева Зира Михайловна
Рождение ребёнка
25.05.1972
Мать ребёнка: Задерновская Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Задерновская Надежда Андреевна