Загиев Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загиев Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1946

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1946

Отец: Загиев Владимир Андреевич

Мать: Загиева Зира Михайловна

Рождение ребёнка
25.05.1972

Сын: Загиев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Задерновская Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Задерновская Надежда Андреевна

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