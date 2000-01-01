Носов Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носов Григорий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1963

Дочь: Климова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Носова Аграфена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Носова Аграфена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова Аграфена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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