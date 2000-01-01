Носов Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1963
Дочь: Климова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Носова Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Носова Аграфена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно