Пономарева (Прыткова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1978
Дочь: Оксана Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
27.06.1980
Дочь: Бондарцова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область