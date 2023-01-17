Пономарева (Прыткова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Прыткова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1978

Дочь: Оксана Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
27.06.1980

Дочь: Бондарцова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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