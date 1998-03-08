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Шмойлов Василий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1930

Дата смерти

08.03.1998

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930

Отец: Шмойлов Стефан Дмитриевич

Мать: Шмойлова Пелагея

Рождение ребёнка
11.12.1951

Дочь: Бессонова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Шмойлова Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмойлова Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмойлова Зинаида Михайловна

Смерть
08.03.1998
Nizhnedevitsk, Voronezhskaya Oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Нижнедевицкое, Nizhnedevitsk, Voronezhskaya Oblast, Russia