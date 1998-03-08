Шмойлов Василий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1930
Дата смерти08.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930
Отец: Шмойлов Стефан Дмитриевич
Мать: Шмойлова Пелагея
Рождение ребёнка
11.12.1951
Дочь: Бессонова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Шмойлова Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмойлова Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмойлова Зинаида Михайловна
Смерть
08.03.1998
Nizhnedevitsk, Voronezhskaya Oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Нижнедевицкое, Nizhnedevitsk, Voronezhskaya Oblast, Russia