Брованов Виталий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брованов Александр Егорович
Мать ребёнка: Брованова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брованова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Брованова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брованов Михаил Витальевич
Мать ребёнка: Брованова Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно