Брованов Виталий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брованов Виталий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брованов Александр Егорович

Мать ребёнка: Брованова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брованова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Брованова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брованов Михаил Витальевич

Мать ребёнка: Брованова Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брованова Надежда Васильевна

Смерть
Неизвестно