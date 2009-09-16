Андреев Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Александр Васильевич

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Место рождения

Филиппово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.03.1921

Дата смерти

16.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1945
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
16.09.2009
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 2009
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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