Андреев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1921
Дата смерти16.09.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1945
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
16.09.2009
Место жительства
По 2009