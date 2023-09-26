Яковлев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Яковлев Иван Яковлевич

Мать: Яковлева Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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